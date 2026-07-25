Lukaku può rimanere a Napoli spalmando l’ingaggio? Pastorello l’agente ha già detto no
L'agente di Lukaku ha già escluso la possibilità di spalmare l’ingaggio del giocatore nel caso rimanga a Napoli. La situazione contrattuale del calciatore belga rimane incerta e ancora da definire, con diverse opzioni sul tavolo. La posizione dell’agente rappresenta un ostacolo per eventuali accordi che prevedano una distribuzione dell’ingaggio nel tempo. La gestione del mercato del Napoli continuerà a essere influenzata da questa incertezza, così come da altre trattative in corso.
La situazione relativa a Romelu Lukaku (così come quella di De Bruyn e) è estremamente nebulosa e da entrambe probabilmente passeranno molte delle prossime mosse di mercato del Napoli. La Gazzetta dello Sport, con Vincenzo D’Angelo, ha avanzato un’ipotesi di permanenza che però al momento è stata smentita (proprio ieri sera) dallo stesso agente del belga. Ovviamente poi si vedrà: una cosa sono le parole e un’altra i fatti. Nel frattempo, i due torneranno a Napoli per il centenario, accorciandosi le ferie. Lukaku, l’ipotesi della Gazzetta. Si legge sulla Gazzetta: “Al momento è soltanto un’ipotesi, chiamiamola pure pazza idea. Lukaku fin qui ha sempre detto di voler restare a Napoli e le sue non sono parole di circostanza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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