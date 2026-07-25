La situazione relativa a Romelu Lukaku (così come quella di De Bruyn e) è estremamente nebulosa e da entrambe probabilmente passeranno molte delle prossime mosse di mercato del Napoli. La Gazzetta dello Sport, con Vincenzo D’Angelo, ha avanzato un’ipotesi di permanenza che però al momento è stata smentita (proprio ieri sera) dallo stesso agente del belga. Ovviamente poi si vedrà: una cosa sono le parole e un’altra i fatti. Nel frattempo, i due torneranno a Napoli per il centenario, accorciandosi le ferie. Lukaku, l’ipotesi della Gazzetta. Si legge sulla Gazzetta: “Al momento è sol­tanto un’ipo­tesi, chia­mia­mola pure pazza idea. Lukaku fin qui ha sem­pre detto di voler restare a Napoli e le sue non sono parole di cir­co­stanza. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Lukaku può rimanere a Napoli spalmando l’ingaggio? Pastorello (l’agente) ha già detto no

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