Un uomo tunisino è stato fermato questa notte in relazione all’omicidio del giornalista di 53 anni avvenuto nel Salernitano. La polizia ha trovato nel casolare un oggetto non specificato che potrebbe essere collegato al delitto. Il sospettato è stato sottoposto a un provvedimento di fermo. Non sono stati forniti dettagli aggiuntivi sul contenuto del casolare o su eventuali prove rinvenute.

Per l'omicidio del giornalista Luigi 'Luca' Esposito, 53 anni, nel Salernitano, questa notte è stato individuato e sottoposto a un provvedimento di fermo un uomo ritenuto responsabile del delitto. L'arrestato, un tunisino senza fissa dimora di 26 anni, era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. Davanti agli inquirenti ha già confessato l'omicidio. L'intervento dei carabinieri di Salerno è avvenuto con il supporto del reparto indagini tecniche del Ros e dello Squadrone cacciatori di Puglia. A coordinare le indagini è la Procura di Salerno. Il corpo carbonizzato del giornalista 53enne era stato trovato domenica scorsa in località Cioffi di Eboli. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Luigi Esposito, preso l'assassino: un giovane tunisino, cos'hanno trovato nel casolare

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