Un uomo è stato fermato nell’ambito delle indagini sulla morte del giornalista salernitano trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli, in località Cioffi. La polizia ha effettuato un fermo, senza ancora rilasciare dettagli sulle accuse o sull’identità dell’individuo. L’indagine prosegue per chiarire le cause e le circostanze dell’incendio e della morte. Nessuna informazione è stata diffusa riguardo a eventuali collegamenti con il lavoro della vittima.

Svolta nell'indagine della morte del giornalista salernitano Luigi 'Luca' Esposito trovato carbonizzato la scorsa domenica in un terreno agricolo a Eboli in località Cioffi. In seguito alle attività di indagini dirette dalla Procura della Repubblica di Salerno e condotte dal Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Salerno, è stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del 53enne. L'uomo era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. L'intervento dei Carabinieri è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del Ros e dello Squadrone Cacciatori di Puglia. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Luigi Esposito, la svolta: "Dove hanno fermato l'assassino"

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Luca Esposito, fermato l'assassino: ecco il casolare dove si nascondeva

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Svolta nelle indagini sulla morte del giornalista salernitano Luigi 'Luca' #Esposito, trovato carbonizzato domenica scorsa in un terreno agricolo a #Eboli. I Carabinieri, nella notte, hanno fermato un uomo. Si tratta di un 26enne tunisino, senza fissa dimora e x.com

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