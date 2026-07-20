Missili russi hanno colpito un mercantile turco, causando la morte di cinque persone. In risposta, le forze ucraine hanno attaccato navi russe nel Mar Nero. Mosca ha convocato l’incaricato d’affari italiano in Russia. La situazione rimane tesa con scambi di fuoco tra le parti coinvolte.

Ucraina, fuoco incrociato con Kiev che denuncia missili russi su un mercantile turco: morte 5 persone. E Mosca convoca l’incaricato d’affari italiano in Russia. La mossa dopo l’espulsione di due addetti militari da Roma. Servizio di Fabio Bolzetta RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, attacchi incrociati. Kiev colpisce navi russe

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