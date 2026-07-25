Annette Bening ha descritto il suo personaggio nella serie thriller di Apple TV come una sociopatica. La sua interpretazione si concentra sulla natura oscura del personaggio, che si confronta con Anya Taylor-Joy sul set. La serie si focalizza su temi legati a aspetti psicologici e comportamentali complessi, con Bening che ha approfondito le caratteristiche del suo ruolo durante le interviste.

Annette Bening ci racconta Lucky, la serie thriller di Apple TV con Anya Taylor-Joy: dal rapporto sul set alla natura oscura e sociopatica del suo personaggio. Ci sono ruoli che ti restano incollati addosso, e poi ci sono quelli che ti permettono di liberare, senza filtri, il tuo lato più oscuro. In Lucky, la nuova e tesissima serie thriller do Apple TV, Annette Bening fa esattamente questo. Smessi i panni rassicuranti di tanti ruoli in cui abbiamo imparato a conoscerla e apprezzarla, la pluricandidata all'Oscar si cala in una parte che lei stessa non esita a definire "pronta a tutto, persino contro suo figlio. in un certo senso sociopatica". L'iconica attrice americana si mette a nudo e ci racconta il fascino perverso di interpretare un personaggio . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lucky, Annette Bening e la sfida ad Anya Taylor-Joy: "Il mio personaggio? Una sociopatica"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Lucky su Apple TV, una Anya Taylor-Joy a tutta suspenseSu Apple TV è disponibile la miniserie intitolata “Lucky”, che narra le vicende di una donna che si trova in una situazione di difficoltà.

Lucky su Apple TV+: Anya Taylor-Joy è una truffatrice con 343 milioni in tascaAnya Taylor-Joy interpreta un ruolo centrale in Lucky, una miniserie originale disponibile su Apple TV+.

Temi più discussi: Lucky, il cast della serie tv con Anya Taylor-Joy. FOTO; Vale la pena vedere Lucky e correre per gli States con Anya Taylor Joy? Difetti e pregi della nuova serie tv; Il passato non si cancella: Anya Taylor-Joy è Lucky nel nuovo thriller targato Apple Tv; Lucky, recensione: Anya Taylor-Joy brilla in un'ottima serie thriller.

Lucky | Stagione 1 - Episodio 3 | Discussione reddit

Anya Taylor- Joy y Annette Bening hablaron de ‘Lucky’: una estafadora en redención y el retrato cruel de las familias disfuncionalesDos estupendas actrices, icónicas de sus generaciones, son las protagonistas de la nueva serie de Apple TV, que se estrena el miércoles 15 de julio. eltiempo.com

Annette Bening entra nel cast di Lucky, serie tv di Apple TV+Apple TV+ punta su un altro talento prezioso. Il servizio di video in streaming ha annunciato che Annette Bening si unirà al cast della nuova miniserie Lucky, raggiungendo la precedentemente ... comingsoon.it