Lucky su Apple TV+ | Anya Taylor-Joy è una truffatrice con 343 milioni in tasca

Da tutto.tv 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Anya Taylor-Joy interpreta un ruolo centrale in Lucky, una miniserie originale disponibile su Apple TV+. La serie si basa sull’omonimo romanzo di Marissa Stapley, pubblicato nel 2021 e scelto per il Reese’s Book Club. La storia segue una truffatrice che accumula 343 milioni di dollari, e la produzione è tratta direttamente dal bestseller. La miniserie si compone di episodi limitati e vede l’attrice protagonista in un ruolo che si distingue per la sua complessità.

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Anya Taylor-Joy torna protagonista assoluta in una nuova produzione originale Apple TV+: si tratta di Lucky, miniserie limitata tratta dall’omonimo bestseller del New York Times di Marissa Stapley, pubblicato nel 2021 e selezionato per il Reese’s Book Club. Il debutto è fissato per il 15 luglio, con i primi due episodi disponibili in contemporanea mondiale. La serie è scritta da Jonathan Tropper e Cassie Pappas, e prodotta da Apple Studios insieme a Tropper Ink. A dare ulteriore peso al progetto c’è anche Reese Witherspoon, coproduttrice insieme a Lauren Neustadter per Hello Sunshine, parte di Candle Media. La stessa Anya Taylor-Joy figura come produttrice esecutiva attraverso il suo banner Ladykiller, a dimostrazione del forte investimento personale nell’opera. 🔗 Leggi su Tutto.tv

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LUCKY Teaser Trailer (2026) Anya Taylor-Joy

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