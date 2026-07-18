Lucky su Apple TV una Anya Taylor-Joy a tutta suspense

Su Apple TV è disponibile la miniserie intitolata “Lucky”, che narra le vicende di una donna che si trova in una situazione di difficoltà. La protagonista, interpretata da un’attrice nota per ruoli di suspense, affronta eventi complessi che mettono alla prova la sua stabilità. La serie si compone di pochi episodi e si concentra sulla sua esperienza personale, senza sviluppare trame secondarie o sottotrame. La narrazione si concentra principalmente sui momenti di tensione e sulle sfide che la donna deve superare.

Suppongo non sarà un grande spoiler dire che una miniserie chiamata “Lucky”, quindi “fortunata”, racconterà le vicende di una donna che no, non è per niente fortunata. Per quanto, in effetti, non sarebbe nemmeno assurdo immaginare una serie con ununa protagonista baciatoa dalla buona sorte tipo Gastone Paperone. Ma insomma, non è questo il caso, anzi. Qui parliamo di una miniserie adattata dal romanzo di Marissa Stapley e firmata da Jonathan Tropper, che non è esattamente l’ultimo arrivato: è stato infatti il co-creatore della mitica Banshee, cult amatissimo dai fan dell’action (nonché primo ruolo americano importante per il futuro Homelander di The Boys, il neozelandese Antony Starr), ed è attualmente il padre di Your Friends & Neighbors. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Lucky | Official Trailer | Anya Taylor-Joy, Annette Bening

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