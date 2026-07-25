Luciano Darderi ha perso in semifinale all’ATP 250 di Estoril, mentre il suo avversario in finale sarà il belga Alexander Blockx. Quest’ultimo ha vinto una partita lunga e combattuta contro il francese Luca van Assche, con i punteggi di 5-7, 7-6(1) e 7-6(5). Darderi ha commesso molti errori nel corso del match, impedendogli di raggiungere la finale.

Niente finale per Luciano Darderi all’Estoril. Nell’ATP 250 portoghese a giocare la finale contro il francese Luca van Assche sarà il belga Alexander Blockx, vincitore dopo una battaglia totale per 5-7 7-6(1) 7-6(5). Tanti, tantissimi i rimpianti per il classe 2002, che sia nel secondo che nel terzo set ha avuto delle occasioni importantissime per chiudere il match e, invece, si ritrova a cedere e a lasciar strada a un comunque mai domo avversario. Il primo game è subito disastroso per Darderi, che commette qualsiasi genere di errore e cede a zero la battuta. Pronta però la reazione, e in buona parte anche per meriti dello stesso Darderi, che poi riesce a profondere una grande quantità di sforzi per riuscire a togliere una seconda volta la battuta al belga. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Darderi spreca a non finire e Blockx va in finale a Estoril

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