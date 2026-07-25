LIVE Darderi-Blockx 7-5 5-2 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | azzurro ad un passo dalla finale

Notizia in breve

Nel torneo ATP di Estoril, Darderi ha vinto il primo set contro Blockx con il punteggio di 7-5 e si è portato avanti nel secondo con 5-2. Blockx ha messo a segno una buona volee in allungo, ma Darderi ha conquistato il gioco con un dritto e un colpo di controbalzo. La partita prosegue, con l’azzurro vicino alla qualificazione per la finale.