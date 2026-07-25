LIVE Darderi-Blockx 7-5 5-2 ATP Estoril 2026 in DIRETTA | azzurro ad un passo dalla finale
Nel torneo ATP di Estoril, Darderi ha vinto il primo set contro Blockx con il punteggio di 7-5 e si è portato avanti nel secondo con 5-2. Blockx ha messo a segno una buona volee in allungo, ma Darderi ha conquistato il gioco con un dritto e un colpo di controbalzo. La partita prosegue, con l’azzurro vicino alla qualificazione per la finale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-0 Blockx trova una buona volee in allungo 5-2 Gioco Darderi: l’azzurro controlla con il dritto e chiude con il contropiede. 40-0 Darderi spinge bene con il dritto dal centro e forza l’errore del belga 30-0 AACEE!! 15-0 In rete il dritto di Blockx 4-2 Gioco Blockx: in rete la risposta di Darderi 40-0 Prima vincente per il belga 30-0 Blockx chiama a rete Darderi e poi passa con il dritto 15-0 Smorzata vincente di Blockx con taglio ad uscire 4-1 Gioco Darderi: Blockx perde ancora il controllo del dritto. 40-0 Profondo il dritto di Darderi che forza l’errore di rovescio del belga. 30-0 Servizio e dritto Warning per Blockx Furioso Blockx che scaglia più volte la racchetta a terra e la distrugge. 🔗 Leggi su Oasport.it
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[LIVE] Blockx vs Darderi | Semifinal | ATP Estoril 2026 Live Score & Stats
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