Alle 11:00 si è disputato il match tra Luciano Darderi e Alexander Blockx, valido per le semifinali del torneo di Estoril 2026. Darderi, numero 2 del seeding, e Blockx, testa di serie numero 4, si sono affrontati sul campo in una partita che ha deciso l’accesso alla finale. La sfida si è conclusa con la vittoria di uno dei due giocatori, determinando chi si contenderà il titolo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e bentrovati alla Diretta Live testuale del match di singolare tra l’ azzurro Luciano Darderi, numero 2 del seeding, e la testa di serie numero 4, il belga Alexander Blockx, valido per il penultimo atto del torneo di Estoril 2026 di tennis. Il match di singolare che vedrà protagonisti l’italiano ed il belga sarà il terzo ed ultimo del programma, che si aprirà alle ore 16.00 italiane di oggi, sabato 25 luglio, sull’ Estadio Millennium: Blockx e Darderi, che non si sono mai affrontati, giocheranno in ogni caso non prima delle ore 20.00 italiane. Ad aprire il programma sarà la semifinale di doppio maschile tra gli alternate francesi Titouan Droguet e Kyrian Jacquet ed il padroni di casa lusitani Nuno Borges e Francisco Cabral. 🔗 Leggi su Oasport.it

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© Oasport.it - LIVE Darderi-Blockx, ATP Estoril 2026 in DIRETTA: una sorta di finale anticipata?

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Alexander Blockx vs Andres Burruchaga Highlights | Estoril 2026 Quarter-Finals

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