Una campagna solidale promossa dal Centro commerciale Globo di Busnago ha portato una nuova illuminazione al residence dedicato a bambini malati e alle loro famiglie, aperto da 25 anni. L'iniziativa si intitola “Diamo luce alla speranza” e sostiene la Fondazione Maria Letizia Verga. La campagna ha coinvolto i clienti e la comunità locale, contribuendo finanziariamente per migliorare le strutture del residence.

Una luce nuova per il residence che da 25 anni è casa per centinaia di bambini malati e per le loro famiglie. È questo l’obiettivo di “ Diamo luce alla speranza “, la campagna solidale lanciata dal Centro commerciale Globo di Busnago a sostegno della Fondazione Maria Letizia Verga. Fino a dicembre si potrà donare per rinnovare l’impianto di illuminazione del Residence di Monza, punto di riferimento per i piccoli pazienti in cura per leucemie e altre malattie oncologiche del sangue. Nata dal restyling di Cascina Vallera, dal 1999 la struttura offre una “seconda casa” a chi è costretto a lasciare la propria città per seguire le terapie dei figli. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Luce dal Globo per le famiglie del Letizia Verga

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