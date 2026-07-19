Gli effetti del maltempo Il disagio di sei famiglie | Senza luce per giorni

Dopo il temporale con forte vento di mercoledì nel territorio reggiano, sei famiglie hanno trascorso giorni senza energia elettrica. Le interruzioni sono state causate dai danni alle linee di distribuzione. Le famiglie colpite hanno riferito di aver passato più di 48 ore senza corrente. Non sono stati segnalati altri danni strutturali o feriti. Le squadre di emergenza sono intervenute per ripristinare il servizio.

di Antonio Lecci Dopo gli effetti disastrosi del temporale con forte vento che si è abbattuto sul territorio reggiano nel pomeriggio di mercoledì, nella Bassa ci sono zone rimaste in black out elettrici fino alla serata di ieri, in qualche caso pure con l’impossibilità di rifornirsi d’acqua a causa della mancata erogazione di corrente per far funzionare le pompe dei pozzi idrici. A Villarotta di Luzzara, tra via Carboni e via Broccata, almeno una mezza dozzina di famiglie ha vissuto giorni da incubo, con qualche servizio ottenuto dall’energia prodotta con generatori di fortuna, ma che non sono stati sufficienti a garantire una vita normale.... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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