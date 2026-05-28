Le persone non ritirano 1700 euro in buoni e 2 biciclette e gli organizzatori del premio li donano alla Fondazione Maria Letizia Verga

Gli organizzatori del concorso “Con Nobis Più ti proteggi, Più vinci” hanno donato alla Fondazione Maria Letizia Verga di Monza 1.700 euro in buoni e due biciclette elettriche, invece di assegnarli ai vincitori. I premi non ritirati, infatti, sono stati devoluti alla fondazione, che si occupa di ricerca e assistenza nel campo delle leucemie infantili. La donazione riguarda premi che non sono stati ritirati dai partecipanti.

Millesettecento euro in buoni e 2 biciclette elettriche. Sono i premi non assegnati del concorso “Con Nobis Più ti proteggi, Più vinci” che Nobis Assicurazioni ha donato alla Fondazione Maria Letizia Verga di Monza.Nello specifico 17 buoni Amazon del valore di 100 euro ciascuno e 2 biciclette. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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