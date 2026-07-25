Lucchese prima uscita In arrivo un attaccante?

La squadra di calcio ha effettuato la sua prima uscita stagionale. Dopo la rescissione del contratto di uno dei giocatori, si attende l’arrivo di un nuovo attaccante. Non sono stati ancora annunciati dettagli sul sostituto, ma la società sta lavorando per rafforzare il reparto offensivo. La formazione si prepara alle prossime partite con un roster in fase di completamento.

La domanda sorge spontanea. La rescissione del contratto da parte di Massimo Camilli sarà controbilanciata dall’arrivo di un nuovo attaccante centrale ovviamente "over" dal momento che in organico c’è già l’under Ragghianti? Radio mercato non lo esclude, anche se dalla "stanza dei bottoni" rossonera non è trapelata nessuna indiscrezione, anche se la società ha abituato a colpi a sorpresa. Uno di questi potrebbe essere rappresentato dall’interessamento per l’ala sinistra Lorenzo Liurni, trentaduenne di Terni, in scadenza di contratto con il Gelbison, ma che venta un passato nella Sarnese, nella Fidelis Andria, nella Casertana, nella Nocerina e che ha indossato nella sua lunga carriera anche le maglie del Gavorrano e del Prato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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