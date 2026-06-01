Calciomercato Juventus | attaccante in arrivo e Vlahovic ha deciso
La Juventus sta cercando un nuovo attaccante sul mercato, mentre Vlahovic ha deciso di non continuare con la squadra. La società valuta diverse opzioni e potrebbe puntare su un nome già apprezzato dai tifosi per rinforzare l’attacco. La trattativa per il rinnovo di Vlahovic sembra ormai sfumata, e si lavora per definire i prossimi passi in vista della prossima stagione.
La Juventus lavora per definire il futuro dell’attacco. Difficile la permanenza di Vlahovic, più semplice invece tornare sul mercato per riportare a Torino un nome gradito anche ai tifosi. Il braccio di ferro tra Dusan Vlahovic e la dirigenza bianconera per il futuro a Torino dell’ex Fiorentina blocca le operazioni in entrata. L’attaccante serbo, forte di un buon finale di stagione, secondo le ultime notizie di mercato in arrivo dai bianconeri, starebbe continuando a chiedere almeno 8 milioni di euro all’anno per firmare il rinnovo. Il suo obiettivo sarebbe quello restare a tutti i costi lo status di giocatore più pagato della rosa, non volendo scendere sotto i 7 milioni attualmente percepiti dal compagno Yildiz. 🔗 Leggi su Sportface.it
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Mercato JuveLa Juve Incassa! Extra Budget in Arrivo!Clamoroso Vlahovic
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#Vlahovic, al momento è il padre del serbo ad occuparsi del futuro dell'attaccante della #Juventus. I rapporti con Ristic sono infatti terminati. #calciomercato x.com
[PBP] Tra i nomi associati al lato sportivo c'è Matteo Tognozzi, che ha attirato l'interesse anche di Roma e Juventus. reddit
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