Santiago Gimenez non segna da diverse partite, né con il Milan né con la nazionale messicana, dove ha giocato meno di un'ora finora. La sua annata è caratterizzata da problemi di rendimento e di ambientamento, che si riflettono nei risultati sul campo. La mancanza di gol e di continuità nelle presenze evidenziano le difficoltà dell’attaccante, che sembra aver bisogno di un cambio di scenario per ritrovare fiducia e forma.

Annata no per Santiago Gimenez: a secco in tutto il campionato con il Milan e, fin qui, in campo per meno di un’ora con il Messico. Spesso è una questione di ambiente: basta cambiare aria, ritrovare i compagni di Nazionale e sentire l’affetto della propria gente per sbloccarsi. Al momento non è andata così. Dopo i mesi turbolenti trascorsi in Italia, neanche il grande entusiasmo che circonda la “Tricolor“ sembra aiutare l’attaccante a ritrovare la vena realizzativa perduta con il trasferimento al Milan. La valanga di reti segnate con il Feyenoord (65 in 105 partite) ha spinto infatti il Diavolo, nel gennaio 2025, a investire 32 milioni di euro più bonus. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’attaccante è in uscita. Gimenez, il flop continua anche col Messico

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