La Lucchese, appena promossa in Serie D, ha disputato il primo test stagionale nello stadio Nardini di Castelnuovo di Garfagnana, vincendo contro la Rappresentativa della Garfagnana. La partita si è conclusa con una vittoria per i rossoneri.

Castelnuovo di Garfagnana, 25 luglio 2026 – Nella prima uscita stagionale la Lucchese, neo promossa in Serie D, ha battuto la Rappresentativa della Garfagnana allo stadio Nardini. Al termine della prima settimana di allenamenti gli uomini di Bernardini hanno sostenuto un buon test sotto gli occhi attenti del presidente Brunori, il dg Giani ed il consulente sportivo Albanesi. Assenti Kernezo, Benvenuti, Xeka, Suriano fuori a titolo precauzionale, mentre Pupeschi, probabilmente sarà prossimo movimento di mercato in uscita. Davanti a duecento tifosi, Bernardini, schiera il classico 4-3-3. I rossoneri passano in vantaggio al 4’ con Ragghianti, che sfrutta davanti alla porta un passaggio di Ferrante dal fondo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lucchese in campo, primo test in Garfagnana

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