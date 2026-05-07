Sinner primo allenamento a Roma | oggi test sul Campo 14 in vista dell’esordio al Foro Italico

Jannik Sinner ha iniziato oggi il suo primo allenamento ufficiale a Roma, sul Campo 14 del Foro Italico. Dopo essere arrivato nella Capitale lunedì 4 maggio, il numero uno del mondo ha trascorso i primi giorni concentrandosi sull’attività in palestra. Oggi ha testato la terra rossa in vista dell’esordio nel torneo romano, che si terrà nelle prossime settimane.

Comincia ufficialmente l’avventura romana di Jannik Sinner. Il numero uno del mondo, arrivato nella Capitale lunedì 4 maggio, torna oggi sulla terra rossa del Foro Italico per il primo allenamento ufficiale, dopo alcuni giorni dedicati soprattutto al lavoro in palestra. La sessione è prevista dalle 17.00 alle 18.30 sul campo 14, meteo permettendo. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv.sportface.it A pesare nel racconto della sua stagione ci sono anche i cinque Masters 1000 consecutivi vinti e il Sunshine Double completato senza sbavature.🔗 Leggi su Sportface.it

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