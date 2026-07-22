L’Inter scende in campo | ecco la formazione ufficiale per il primo test contro l’SV Aasen

Notizia in breve

L’Inter ha disputato questa mattina un’amichevole contro l’SV Aasen, segnando il primo test stagionale. La formazione ufficiale è stata annunciata, con diversi giocatori in campo. La partita si è svolta in mattinata e ha visto i nerazzurri affrontare la squadra avversaria in un match preparatorio. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle sostituzioni o il risultato è stato comunicato.