L’Inter scende in campo | ecco la formazione ufficiale per il primo test contro l’SV Aasen
L’Inter ha disputato questa mattina un’amichevole contro l’SV Aasen, segnando il primo test stagionale. La formazione ufficiale è stata annunciata, con diversi giocatori in campo. La partita si è svolta in mattinata e ha visto i nerazzurri affrontare la squadra avversaria in un match preparatorio. Nessun dettaglio aggiuntivo sulle sostituzioni o il risultato è stato comunicato.
Inter News 24 Pronto l’esordio stagionale dell’Inter di Chivu: amichevole mattutina contro l’SV Aasen. Ecco la formazione della squadra nerazzurra. È tempo di esordio stagionale per i nerazzurri guidati da Cristian Chivu, impegnati questa mattina alle ore 10:30 nel primo test amichevole del ritiro contro l’ SV Aasen, formazione che milita nella sesta divisione tedesca. LEGGI ANCHE: Le ultimissime di casa Inter Per questa prima sgambata estiva, il tecnico romeno ha deciso di mandare in campo una formazione fortemente sperimentale, ricca di giovani talenti mescolati ad alcuni elementi della prima squadra, concedendo poi minutaggio a tutti i componenti della rosa nel corso della gara disputata a Donaueschingen. 🔗 Leggi su Internews24.com
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