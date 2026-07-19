Un giornalista sportivo di 52 anni è stato trovato morto e dato alle fiamme in località Cioffi, nelle campagne di Eboli, in provincia di Salerno. Era direttore di un sito di informazione sportiva, opinionista televisivo e lavorava per un ente di tutela ambientale. La sua morte ha suscitato sgomento tra i colleghi e nel mondo del giornalismo locale. Le autorità stanno indagando sulle cause e sulle circostanze del decesso.

Il 52enne era direttore di TuttoSalernitana.com, opinionista televisivo e dipendente Arpac. C’è sgomento nel mondo del giornalismo campano per la morte di Luca Esposito, il giornalista sportivo di 52 anni trovato senza vita nelle campagne di Eboli (località Cioffi), in provincia di Salerno. Un delitto che ha profondamente colpito colleghi, amici e tifosi che negli anni avevano imparato a conoscerlo attraverso le sue analisi sul calcio e sul mercato, soprattutto quello della Salernitana. Secondo i primi accertamenti investigativi, coordinati dalla Procura di Salerno guidata da Raffaele Cantone, il giornalista sarebbe stato ucciso con diversi colpi di pistola e successivamente il corpo sarebbe stato incendiato nel tentativo di cancellare le tracce. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Orrore ad Eboli, chi era Luca Esposito: il giornalista sportivo ucciso e dato alle fiamme

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