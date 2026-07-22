Un’altra persona era presente in auto con il giornalista ucciso a Eboli mentre si dirigeva all’appuntamento che si è rivelato fatale. Le indagini sull’omicidio del 53enne sono in corso e potrebbero portare a una svolta. Finora, non sono stati resi noti dettagli sulla presenza di questa persona o sul suo ruolo. Le forze dell’ordine continuano a raccogliere elementi per chiarire le modalità dell’agguato e il coinvolgimento di eventuali complici.

Potrebbero essere a una svolta le indagini sull'omicidio del giornalista 53enne, Luigi "Luca" Esposito. Un'attenta e approfondita analisi di tutte le immagini registrate dalle telecamere, presenti lungo il percorso effettuato dall'auto della vittima verso l'appuntamento mortale, avrebbe catturato un "frame" su cui si sta concentrando l'attenzione degli investigatori. In quelle immagini, si noterebbe una seconda persona, un uomo, seduto in auto, lato passeggero. Sarebbe dunque giusta una delle prime tesi avanzate dagli investigatori, ovvero che la vittima sia arrivata sul luogo in cui è stato brutalmente ucciso, insieme ad un'altra persona. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Giornalista ucciso a Eboli, con Luca Esposito c'era un'altra persona in auto mentre andava all'appuntamento mortale

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Eboli, ucciso il giornalista Luca Esposito: il corpo trovato carbonizzato in un terreno

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