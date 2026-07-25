Il 26enne sospettato di aver ucciso il giornalista è stato arrestato dopo aver confessato. Era nascosto in un casolare abbandonato in località Bivio Santa Cecilia, nel comune di Eboli. La vittima, 53 anni, era stata trovata carbonizzata su un terreno locale, dopo aver subito una brutale aggressione e aver subito un incendio. La polizia ha eseguito l’arresto nel pomeriggio.

Era nascosto in un casolare abbandonato in località Bivio Santa Cecilia, nel comune di Eboli, il presunto killer di Luca Esposito, il giornalista 53enne bruciato vivo in un terreno di Eboli dopo essere stato brutalmente picchiato. Sono stati i carabinieri del comando provinciale di Salerno, in collaborazione con il Ros e i Cacciatori di Puglia, a individuarlo e ammanettarlo. Si tratta di un giovane di 26 anni di nazionalità tunisina. Per individuarlo, è stata decisiva una impronta che la Scientifica ha trovato sull'auto di Esposito. Il 26enne, senza fissa dimora ed irregolare in Italia, ha tentato la fuga quando ha visto i carabinieri. 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Luca Esposito, arrestato il killer del giornalista trovato carbonizzato a Eboli: il 26enne ha confessato, era nascosto in un casolare abbandonato

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