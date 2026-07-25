Luca Esposito giornalista ucciso a Eboli fermato un uomo di 26 anni | era nascosto in un casolare abbandonato

Nella notte, le forze dell’ordine hanno arrestato un uomo di 26 anni in un casolare abbandonato vicino al luogo dove è stato trovato il corpo bruciato di un giornalista. L’uomo era nascosto tra le rovine della vecchia struttura. L’arresto è avvenuto poco dopo il ritrovamento del corpo, avvenuto in precedenza nel sito isolato. La polizia ha condotto il blitz e portato il sospetto in questura.

Il blitz è scattato nella nottata di ieri, in un casolare abbandonato nei pressi del luogo in cui è stato ritrovato il corpo carbonizzato di Luigi "Luca" Esposito. C’è una persona fermata, è un extracomunitario del Nordafrica di 26 anni. È stato individuato e sottoposto a fermo di indiziato di delitto il soggetto ritenuto responsabile dell'omicidio del giornalista Luigi Esposito, fanno sapere i carabinieri. Era nascosto all'interno di un casolare abbandonato. L'intervento dei Carabinieri di Salerno è avvenuto con il supporto del Reparto indagini tecniche del ROS e dello Squadrone Cacciatori di Puglia. Poche e ancora molto frammentarie le informazioni riguardanti l’uomo fermato nel corso della notte appena trascorsa, indiziato per il delitto del giornalista sportivo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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Luca Esposito giornalista ucciso a Eboli, fermato un uomo: era nascosto in un casolare abbandonato

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