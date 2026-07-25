Lube l’équipe di lavoro Staff vincente non si tocca

La squadra di pallavolo ha confermato l’intero staff sanitario per la prossima stagione. I professionisti continueranno a occuparsi della salute e del benessere degli atleti durante le competizioni e gli allenamenti. La decisione riguarda tutto il team di assistenti e specialisti che già lavorava con la squadra, senza modifiche o sostituzioni. La scelta mira a garantire continuità e stabilità nel supporto medico e fisioterapico.

Ad accompagnare la crescita e le sfide al vertice della Lube sarà ancora una volta uno staff sanitario di assoluto valore. Il Club, infatti, ha confermato in blocco i professionisti che si prenderanno cura della salute e del benessere degli atleti biancorossi pure nella prossima stagione agonistica. I coordinatori del gruppo sono i medici Mariano Avio e Danilo Compagnucci, due professionisti di riferimento con una grande esperienza alle spalle. Al loro fianco operano i fisioterapisti Marco Frontaloni e Tommaso Pagnanelli, assieme al nutrizionista Alessandro Marinelli. Un team che, anno dopo anno, ha saputo consolidare un metodo di lavoro... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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