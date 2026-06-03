Nuove opportunità di lavoro in Start Romagna | si cercano autisti e addetti area staff

Start Romagna sta cercando autisti e addetti all’area staff per ampliare i propri servizi di mobilità nella regione, con particolare attenzione alla zona di Rimini. La società continua a espandersi e a rafforzare la propria rete di trasporti, offrendo nuove opportunità di lavoro nel settore. Le posizioni sono rivolte a candidati interessati a lavorare in ambito di servizi di mobilità e logistica. Le selezioni sono in corso per inserimenti immediati.

Start Romagna non ferma la sua corsa e prosegue nel percorso di espansione e potenziamento dei servizi di mobilità sul territorio romagnolo, con un focus speciale sul bacino di Rimini. Per sostenere questa crescita e garantire standard qualitativi sempre più elevati a cittadini e turisti. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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