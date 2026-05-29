sondrio estate la formula vincente non si tocca

A Sondrio, l'edizione 2026 di Sondrio Estate si svolgerà sempre di giovedì, mantenendo invariata la formula che ha attirato migliaia di persone di tutte le età nelle scorse edizioni. La manifestazione prevede una serie di proposte che saranno integrate e arricchite rispetto al passato, senza modificare la programmazione settimanale. La continuità della formula, considerata efficace, è stata confermata anche per questa nuova edizione.

Sempre di giovedì, sempre Sondrio Estate, con una serie di proposte che non mancheranno di attrarre nel capoluogo anche per questa edizione 2026 migliaia e migliaia di persone di ogni età e questo proprio perché la formula vincente non si cambia, semmai si arricchisce. Il primo appuntamento tra meno di una settimana, il 4 giugno con lo Student Party, l’ultimo il 27 agosto: ieri a Palazzo Pretorio la presentazione del ricchissimo programma predisposto dal Comune che ha potuto contare anche sulla preziosa collaborazione di diverse associazioni ed enti per comporre un menu senz’altro accattivante dove, a spiccare, sono soprattutto l’intrattenimento e la parte gastronomica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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