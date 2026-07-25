Quasi 350 imprese di acconciatura ed estetica nella provincia della Spezia aspettano l’approvazione definitiva di una riforma nel settore. L’appello è stato lanciato per ottenere un via libera alle modifiche normative, che riguardano le attività di estetisti e parrucchieri, spesso soggette a regolamentazioni non aggiornate. La richiesta mira a regolamentare meglio il settore e contrastare gli abusivi. La questione è stata portata all’attenzione delle autorità competenti.

Quasi 350 imprese di acconciatura ed estetica della provincia della Spezia attendono il via libera definitivo alla riforma del settore. Un provvedimento atteso da anni che, secondo Confartigianato, consentirebbe di aggiornare una normativa ormai superata, rafforzando la lotta all’abusivismo, valorizzando le professionalità e introducendo strumenti più moderni e flessibili per le imprese. L’associazione sollecita le senatrici spezzine Stefania Pucciarelli e Raffaella Paita affinché il disegno di legge Ancorotti venga approvato rapidamente, possibilmente prima della pausa estiva. Nei giorni scorsi Confartigianato La Spezia ha organizzato un incontro con gli operatori del comparto per fare il punto sull’iter della riforma e sulle prospettive di sviluppo del settore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Lotta agli abusivi della bellezza . Appello per la riforma nel settore

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