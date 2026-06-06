Polizia locale | sit-in a Trento per la riforma del settore

Gli agenti di polizia locale hanno organizzato un sit-in a Trento per richiedere una riforma del settore. La protesta si concentra sulla mancanza di tutele rispetto alle altre forze di polizia e sulla normativa vigente, che risale a circa quarant’anni fa. I partecipanti chiedono aggiornamenti e miglioramenti nelle condizioni di lavoro e nelle normative di riferimento. La manifestazione si è svolta nel centro cittadino, coinvolgendo diversi operatori del settore.

Quali tutele mancano agli agenti rispetto alle altre forze di polizia?. Perché la normativa attuale risale a ben quarant'anni fa?. Come influirà questa riforma sulla sicurezza quotidiana dei cittadini?. Quali rischi professionali restano scoperti in caso di infortunio?.? In Breve Sit-in martedì 9 giugno ore 10:00 davanti al Commissariato del Governo di Trento. Masha Mottes e sindacati Fenalt e Anvu contestano la riforma parlamentare. Normativa obsoleta basata sulla Legge quadro n. 65 del 1986. Richiesta parità pensionistica e protezione infortuni rispetto ad altre forze polizia. Polizia locale in piazza a Trento: presidio martedì 9 giugno davanti al Commissariato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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POLIZIA LOCALE TRENTO AL DUOMO

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