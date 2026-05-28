Riforma del settore idrico contestazioni e dubbi della Cgil

La riforma del settore idrico è stata presentata in Giunta dall’assessore Colianni, suscitando contestazioni e dubbi da parte della Cgil. La confederazione sindacale ha criticato sia il metodo di approvazione che i contenuti della proposta, senza specificare ulteriori dettagli. La discussione riguarda le modalità di attuazione e le implicazioni per il settore, ma non sono stati forniti chiarimenti sulle possibili conseguenze o sui punti specifici contestati.

“La riforma del settore idrico presentata in Giunta dall’assessore Colianni è sbagliata nel metodo e nel merito. Non c’è stato nessun confronto preventivo su un tema così rilevante per i cittadini e i lavoratori del settore. Il testo esitato non risolve i problemi aperti e in assenza di un piano. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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