Lorella Boccia lascia tutti senza parole | su Rai1 annuncia il Tg5 e il video della clamorosa gaffe fa il giro del web

Lorella Boccia ha annunciato il Tg5 su Rai1, provocando sorpresa tra il pubblico. Durante l’intervento, ha commesso una gaffe che è diventata rapidamente virale sui social. Il video dell’errore è stato condiviso da molti utenti e ha attirato l’attenzione per la sua natura inaspettata. La presentatrice ha fatto un errore di comunicazione che ha generato commenti e discussioni online, portando alla diffusione di immagini del momento.

Ci sono errori che passano inosservati e lapsus che invece diventano virali nel giro di pochi minuti. Quello di Lorella Boccia appartiene alla seconda categoria, visto che durante la puntata di UnoMattina Weekly del 18 luglio 2026, la conduttrice ha commesso una gaffe che ha scatenato l’ilarità del web: mentre stava congedando gli ospiti Pierdavide Carone e Martina Attili, ha annunciato la linea al Tg5. Peccato che il programma vada in onda su Rai1, dove naturalmente dovrebbe seguire il Tg1. “Non vedo l’ora di sentirla, tanto voi rimanete qui, quindi la sentiamo. Adesso però diamo la linea al Tg5”, ha detto con naturalezza Boccia, ignara dell’errore che stava per scatenare una valanga di commenti sui social network. 🔗 Leggi su Screenworld.it

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“Linea al Tg5”: la gaffe di Lorella Boccia su Rai 1Lorella Boccia è finita al centro di un episodio imprevisto durante una trasmissione su Rai 1, che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media.

Argomenti più discussi: Lorella Boccia, la villa da favola a Roma: la sala da pranzo botanica, la cameretta delle giraffe, il giardino con piscina; Adesso però diamo la linea al Tg5: Lorella Boccia sbaglia rete e su Rai1 lancia il telegiornale sbagliato; Lorella Boccia, strafalcione in diretta a UnoMattina Weekly: annuncia il Tg5 invece del Tg1 e il video diventa virale; Lorella Boccia sbaglia rete a UnoMattina Weekly: dà la linea al Tg5 invece che al Tg1.

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