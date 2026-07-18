Lapsus durante UnoMattina Weekly: la conduttrice si corregge subito, ma i social si scatenano. Un semplice lapsus di pochi secondi è bastato per trasformare Lorella Boccia in uno degli argomenti più discussi della mattinata televisiva. Durante la diretta di UnoMattina Weekly, in onda su Rai1, la conduttrice ha annunciato per errore il passaggio al Tg5, il telegiornale di Canale 5, invece del Tg1. Si è accorta immediatamente dell’errore e si è corretta in tempo reale, ma il video è finito rapidamente sui social, dove è diventato virale. Il lapsus in diretta davanti ai telespettatori. L’episodio è avvenuto nella puntata di sabato 18 luglio, al termine dell’intervista ai cantautori Pierdavide Carone e Martina Attili. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Lorella Boccia chiama il Tg5 su Rai1: la gaffe in diretta diventa virale, il video fa il giro del web

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“Linea al Tg5”: la gaffe di Lorella Boccia su Rai 1Lorella Boccia è finita al centro di un episodio imprevisto durante una trasmissione su Rai 1, che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media.

“Adesso però diamo la linea al Tg5”: Lorella Boccia sbaglia rete e su Rai1 lancia il telegiornale sbagliatoDurante una trasmissione su Rai1, una conduttrice ha annunciato di passare al Tg5, nonostante fosse in onda il telegiornale del Tg1.