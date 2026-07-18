Lorella Boccia è finita al centro di un episodio imprevisto durante una trasmissione su Rai 1, che ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media. Il suo intervento è stato caratterizzato da un errore che si è protratto nel tempo, diventando oggetto di discussione online. La gaffe si è verificata durante una diretta, senza preavviso, e ha coinvolto un errore di battuta o di posizione, che ha suscitato reazioni tra gli spettatori.

Ci sono errori che durano una frazione di secondo e altri che, proprio per la loro spontaneità, finiscono per vivere molto più a lungo. È il caso della piccola gaffe di Lorella Boccia, protagonista involontaria di uno dei momenti televisivi più commentati delle ultime ore. Durante la diretta di UnoMattina Weekly, in onda su Rai1, la conduttrice ha infatti annunciato: “Adesso però diamo la linea al Tg5”, salvo correggersi immediatamente. Un lapsus di appena un istante, ma sufficiente a far sorridere il pubblico e a trasformare quel passaggio in un filmato virale. Lorella Boccia a UnoMattina Weekly, la gaffe sul Tg5. Tutto è accaduto mentre Lorella Boccia stava salutando gli ospiti della puntata, i cantautori Pierdavide Carone e Martina Attili, prima del consueto passaggio al telegiornale. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - “Linea al Tg5”: la gaffe di Lorella Boccia su Rai 1

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