Cisgiordania nel rapporto di Mediterranea le prove dei legami tra coloni e governo israeliano | Sanzioni a tutti

Un rapporto di Mediterranea ha documentato i legami tra coloni e il governo israeliano in Cisgiordania. L’associazione ha raccolto prove sui crimini di alcuni tra i coloni più violenti nella regione. Secondo il rapporto, ci sarebbero connessioni che coinvolgono direttamente le autorità israeliane. Viene richiesta l’applicazione di sanzioni a tutti i responsabili. La ricerca si concentra su atti di violenza attribuiti ai coloni e sui possibili supporti ufficiali.

L'associazione italiana ha identificato e raccolto le prove dei crimini di alcuni tra i coloni più violenti in Cisgiordania. La connessione tra esponenti di governo ed estremisti ha creato un sistema unico. Necessarie sanzioni a tutto l'esecutivo Netanyahu. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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