L’Ue approva sanzioni contro i coloni israeliani per le violenze in Cisgiordania

I ministri degli Esteri dell'Unione europea hanno raggiunto un accordo politico per imporre sanzioni contro i coloni israeliani responsabili di violenze in Cisgiordania. La decisione arriva dopo una serie di incidenti che hanno coinvolto atti di violenza e tensioni nella regione. Le misure prevedono restrizioni e misure di carattere economico nei confronti di individui e gruppi coinvolti. La proposta dovrà ora essere formalmente adottata dalle istituzioni europee competenti.

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I ministri degli Esteri dell’ Unione europea hanno trovato un accordo politico per sanzionare esponenti dei coloni israeliani che attaccano le comunità palestinesi in Cisgiordania: l’ Ungheria di Péter Magyar, appena subentrato a Viktor Orban, ha tolto il veto contro le misure, sulle quali era necessaria l’unanimità. Si parla di congelamento dei beni in Europa e di divieto di ingresso nell’Ue. L’intesa era stata preannunciata da Kaja Kallas, responsabile della politica estera dell’Ue, prima di una riunione dei ministri degli Esteri dei Ventisette. Adottati provvedimenti anche contro dirigenti di Hamas. Non è stata invece raggiunta l’intesa su eventuali dazi sui prodotti degli insediamenti illegali nei Territori occupati: manca ancora la necessaria maggioranza qualificata.🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - L’Ue approva sanzioni contro i coloni israeliani per le violenze in Cisgiordania ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video EU Commission Full Briefing 31/03/2026 - Israel Law Backlash, West Bank, Ukraine, Fuel Prices Notizie correlate Leggi anche: Ue approva sanzioni contro coloni israeliani, Tel Aviv accusa: “Scelta ideologica” Cisgiordania, le case dei palestinesi bruciate dai coloni israelianiI coloni israeliani continuano ad attaccare le comunità palestinesi nella Cisgiordania occupata.