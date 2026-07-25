Venerdì, una motovedetta della polizia si è schiantata contro il Westminster Bridge sul Tamigi a Londra. Durante l'incidente, alcuni agenti sono finiti in acqua e cinque sono rimasti feriti. La Metropolitan Police ha confermato l'accaduto senza ulteriori dettagli sulle cause o sulle conseguenze. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento. Nessuna altra informazione è stata resa nota al momento.

Una motovedetta della polizia si è schiantata contro il Westminster Bridge, nel centro di Londra, sul Tamigi, venerdì: alcuni agenti sono caduti in acqua e in cinque sono rimasti feriti, secondo quanto riferito dalla Metropolitan Police. I paramedici hanno prestato soccorso ai feriti su un gommone, mentre un elicottero della polizia sorvolava la zona nei pressi della Torre dell’Orologio del Big Ben. Non è chiaro come sia avvenuta la collisione. La Polizia Metropolitana ha dichiarato che l’incidente sarà oggetto di un’indagine approfondita e non ritiene che siano stati coinvolti o feriti civili. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Londra, una motovedetta della polizia si schianta contro un ponte sul Tamigi

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Armed Police Boat Crashes Near Westminster Bridge as Emergency Responders Treat Injured

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