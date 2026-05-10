Incidente a Nepi suv si schianta contro una casa e resta in bilico sul burrone

Un incidente si è verificato nel centro di Nepi, dove un SUV ha perso il controllo mentre percorreva una curva a gomito di via XX settembre. L’auto ha urtato una casa e si è fermata in bilico sul bordo di un burrone, creando una situazione di pericolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per valutare i danni e la stabilità dell’auto. Nessuna informazione è ancora stata fornita sulle condizioni dei conducenti.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui