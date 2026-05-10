Incidente a Nepi suv si schianta contro una casa e resta in bilico sul burrone
Un incidente si è verificato nel centro di Nepi, dove un SUV ha perso il controllo mentre percorreva una curva a gomito di via XX settembre. L’auto ha urtato una casa e si è fermata in bilico sul bordo di un burrone, creando una situazione di pericolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi per valutare i danni e la stabilità dell’auto. Nessuna informazione è ancora stata fornita sulle condizioni dei conducenti.
Si è rischiata una tragedia nel centro di Nepi, dove un suv, procedendo a velocità sostenuta, ha perso aderenza lungo la curva a gomito di via XX settembre. La corsa incontrollata del mezzo ha colpito prima l'ingresso di un'abitazione per poi abbattere una porzione di muro dieci metri più avanti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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