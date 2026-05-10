Incidente a Nepi suv si schianta contro una casa e resta in bilico sul burrone | FOTO

Nel centro di Nepi, un suv ha perso il controllo lungo una curva a gomito di via XX settembre, finendo contro una casa e rimanendo in bilico su un burrone. L’incidente si è verificato mentre il veicolo procedeva a velocità sostenuta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e valutare la dinamica dell’accaduto. Non si segnalano feriti gravi.

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