Incidente a Nepi suv si schianta contro una casa e resta in bilico sul burrone | FOTO
Nel centro di Nepi, un suv ha perso il controllo lungo una curva a gomito di via XX settembre, finendo contro una casa e rimanendo in bilico su un burrone. L’incidente si è verificato mentre il veicolo procedeva a velocità sostenuta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine per mettere in sicurezza l’area e valutare la dinamica dell’accaduto. Non si segnalano feriti gravi.
Si è rischiata una tragedia nel centro di Nepi, dove un suv, procedendo a velocità sostenuta, ha perso aderenza lungo la curva a gomito di via XX settembre. La corsa incontrollata del mezzo ha colpito prima l'ingresso di un'abitazione per poi abbattere una porzione di muro dieci metri più avanti.🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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