L’Odissea Nolan e la leadership dell’Occidente nell’era dell’AI

Il film di Christopher Nolan, The Odyssey, ha suscitato ampio dibattito prima e dopo la sua uscita, attirando l’attenzione di giornali, riviste, podcast e social network.

Esistono film che colpiscono non soltanto per la loro qualità artistica, ma per il dibattito che sanno generare. The Odyssey di Christopher Nolan appartiene a questa categoria: ancora prima della sua uscita, e subito dopo, giornali, riviste, podcast e social network si sono riempiti di recensioni e interpretazioni. Leggendole, mi sono accorto che il vero protagonista del dibattito non era il film, né il suo regista: era Ulisse. Perché ogni epoca sente il bisogno di riscoprirlo? Perché Omero, Dante, Joyce e oggi, attraverso il grande schermo, Christopher Nolan hanno riconosciuto nello stesso personaggio qualcosa di essenziale sull’uomo e sul suo tempo? Forse la risposta è più semplice di quanto sembri. 🔗 Leggi su Formiche.net

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L'Odissea di Nolan: cosa resta del mito

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