Guida ai formati dell' Odissea di Christopher Nolan

Il film “Odissea” di Christopher Nolan è stato realizzato interamente con pellicola da 70 millimetri e in formato IMAX. Si tratta del quattordicesimo lungometraggio del regista e del più atteso dell’anno. La produzione ha scelto queste specifiche tecniche per valorizzare la qualità visiva e l’esperienza immersiva. La pellicola è stata girata integralmente con queste tecnologie, senza ricorrere a formati digitali.

Odissea, il quattordicesimo film di Christopher Nolan e probabilmente il più atteso dell’anno, è stato girato interamente con una pellicola da 70 millimetri e in formato IMAX. È il primo film di sempre realizzato in questo modo, e di conseguenza il modo migliore per guardarlo sarebbe in una sala dotata di un impianto di proiezione di questo tipo. In Europa però sono in tutto una trentina, e in Italia non ce n’è nessuna. Odissea però è naturalmente visibile in qualsiasi cinema, in formato tradizionale, ma anche in altri non convenzionali disponibili in alcune sale specifiche, cioè l’IMAX, il 70 millimetri e il 35 millimetri “non IMAX”. Sono termini un po’ sfuggenti per i non addetti ai lavori, e a ciascuno corrispondono caratteristiche tecniche molto precise e non così immediate. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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Il 16 luglio, scopri il mito. Odissea, il nuovo film di Christopher Nolan.

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