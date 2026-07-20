Il casting di The Odyssey ha suscitato discussioni, con alcune scelte ritenute arbitrarie e altre influenzate dagli standard multiculturali dell’industria cinematografica statunitense. La produzione si ispira all’Odissea di Nolan, affrontando temi di forza, colpa e rinascita. La decisione di selezionare attori di diverse origini riflette le tendenze di rappresentanza, mentre alcune scelte sono state criticate per la loro spontaneità o apparente casualità.

Roma, 20 lug – Sul casting di The Odyssey abbiamo già scritto ciò che andava scritto. Alcune scelte rimangono arbitrarie, altre appaiono difficilmente separabili dagli automatismi multiculturali dell’industria americana. Non serve rimangiarsi quelle critiche, ma neppure permettere che diventino una gabbia. Ora il film esiste: ha raccolto 264,1 milioni di dollari nel primo fine settimana globale e, soprattutto, ha già dimostrato di possedere la forza necessaria per entrare prepotentemente nell’immaginario di massa. Nolan non ha realizzato un prodotto che potrà essere semplicemente ignorato o liquidato come l’ennesima operazione woke. La sua Odissea rimarrà per molti anni, nel bene o nel male, una delle principali immagini attraverso cui milioni di spettatori penseranno Ulisse, Penelope, Itaca e la caduta di Troia. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Ulisse sulle rovine dell’Occidente: forza, colpa e rinascita nell’Odissea di Nolan

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