Il commissario tecnico della nazionale dovrebbe essere annunciato martedì. Dopo il rifiuto di Guardiola, si fa avanti la candidatura di Pirlo come possibile nuovo allenatore. La giornata è caratterizzata da molte voci e attese, mentre il ct è impegnato in un matrimonio. La decisione ufficiale arriverà nei prossimi giorni, con l’obiettivo di definire il nuovo staff tecnico della selezione nazionale.

La scelta del ct sarà verosimilmente ufficializzata martedì. Da un paio di giorni, dopo il no di Guardiola, è Pirlo il più vicino al traguardo della panchina drlla nazionale. Senonché, il prescelto di Maldini-Leonardo è accolto con enormi perplessità dalla quasi totalità della stampa ed è meglio non fare un giro nei social network altrimenti ci si imbatterebbe in considerazioni anche molto, ma molto, offensive. Nelle ultime ore qualche fonte, timidamente, tenta di raccontare che il presidente Malagò vorrebbe prendersi qualche ora di tempo in più perché l’accoglienza è davvero terribile, rispetto alla “semplice” voce di Pirlo commissario tecnico (al quale non viene perdonata neanche una recente pubblicità come testimonial di un’organizzazione russa di scommesse). 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Locorotondo e la nazionale, nelle ore più frenetiche per il calcio italiano Mancini al matrimonio del capitano

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