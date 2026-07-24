Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati nella chiesa madre di San Giorgio Martire a Locorotondo. La cerimonia è stata seguita da centinaia di persone che si sono radunate tra i vicoli e davanti alla chiesa per vedere gli sposi e gli ospiti, tra cui alcuni noti del calcio come Haaland e Mancini. La festa ha coinvolto il paese, con numerosi presenti che hanno assistito all’arrivo degli invitati.

Gianluigi Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati nella Chiesa Madre di San Giorgio Martire, nel cuore di Locorotondo. Una giornata seguita da centinaia di persone, assiepate tra i vicoli e dinanzi alla chiesa per assistere all’arrivo degli sposi e degli ospiti del mondo del calcio. Il portiere della Nazionale e del Manchester City è arrivato accolto dagli applausi e dai telefoni sollevati della folla. Poco dopo ha fatto il suo ingresso Alessia Elefante, accompagnata dal padre, con un abito bianco, un lungo velo e un bouquet di rose. Attorno all’edificio religioso è stato predisposto un servizio di sicurezza per regolare l’afflusso degli invitati e dei curiosi. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati a Locorotondo: tanti vip del calcio nel paese in festa, da Haaland a Mancini

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Gigio Donnarumma e Alessia Elefante si sono sposati: sì a Locorotondo tra festa e curiosi

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