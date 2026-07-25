Locchi l’appello ai cittadini | Fate corsi di massaggio cardiaco E servono più defibrillatori pubblici
Alberto Locchi, presidente onorario della Misericordia di Campo di Marte, invita i cittadini a frequentare corsi di massaggio cardiaco e a utilizzare più defibrillatori pubblici. L’appello arriva in vista del suo cinquantesimo anno come volontario nelle strade della città. Locchi sottolinea l’importanza di rafforzare la “catena di sopravvivenza” per migliorare le possibilità di salvataggio in caso di emergenza.
" Catena di sopravvivenza ". Questo il mantra di Alberto Locchi, presidente onorario della Misericordia di Campo di Marte, che il prossimo anno compirà mezzo secolo in prima linea, da volontario, nelle strade della città. Così analizza quello che è il ’suo’ mondo, in una chiacchierata, e snocciola qualche consiglio ai fiorentini perché "insieme possiamo fare tanto, di più, l’uno per l’altro". Locchi, come se la passa il mondo del volontariato? E’ vero che arrivano meno giovani di un tempo? "Un po’ meno, ma ancora c’è vocazione. Il problema è un altro". Ovvero? "L’80% dura un mese o poco più perché oggi si vive meno l’associazione, anche a livello emotivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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