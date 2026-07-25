" Catena di sopravvivenza ". Questo il mantra di Alberto Locchi, presidente onorario della Misericordia di Campo di Marte, che il prossimo anno compirà mezzo secolo in prima linea, da volontario, nelle strade della città. Così analizza quello che è il ’suo’ mondo, in una chiacchierata, e snocciola qualche consiglio ai fiorentini perché "insieme possiamo fare tanto, di più, l’uno per l’altro". Locchi, come se la passa il mondo del volontariato? E’ vero che arrivano meno giovani di un tempo? "Un po’ meno, ma ancora c’è vocazione. Il problema è un altro". Ovvero? "L’80% dura un mese o poco più perché oggi si vive meno l’associazione, anche a livello emotivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Locchi, l’appello ai cittadini : "Fate corsi di massaggio cardiaco. E servono più defibrillatori pubblici"

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