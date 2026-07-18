Un agente di polizia ha salvato un’anziana di 80 anni in piazza San Giuseppe, a Varese, dopo che si è accasciata in arresto cardiaco. L’agente ha praticato un massaggio cardiaco fino all’arrivo dei soccorsi, che hanno successivamente assistito la donna. L’intervento è durato alcuni minuti prima che arrivassero i paramedici. La donna è stata trasportata in ospedale e le sue condizioni non sono state rese note.

Una donna di 80 anni è stata salvata ieri pomeriggio dall'intervento di un agente della Polizia di Stato, dopo essere stata colta da un malore in piazza San Giuseppe, a Varese. La pattuglia dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico è intervenuta dopo la segnalazione di alcuni passanti che avevano visto la donna riversa a terra e priva di conoscenza. Gli agenti hanno constatato che l'ottantenne non respirava e non mostrava segni visibili di vita, quindi hanno allertato il 118 e avviato le manovre di primo soccorso. Un poliziotto ha iniziato il massaggio cardiaco, proseguendo per circa cinque minuti senza interruzione, mentre i colleghi recuperavano e attivavano un defibrillatore semiautomatico. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Varese, agente di polizia salva col massaggio cardiaco un’anziana in arresto cardiaco

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