Una donna di 24 anni è deceduta mercoledì sera a Parabiago dopo un arresto cardiaco improvviso mentre si allenava in una palestra di via Casorezzo. Nonostante i tentativi di rianimazione con un massaggio cardiaco, la giovane ha perso la vita. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La procura ha avviato un'indagine per chiarire le cause dell’arresto.

Parabiago (Milano), 23 luglio 2026 - Una ragazza di 24 anni è morta ieri sera, mercoledì 22 luglio, a Parabiago dopo essere stata colpita da un arresto cardiaco improvviso, mentre si allenava in una palestra di via Casorezzo. Nonostante il tempestivo intervento dei presenti e dei soccorsi, per lei non c'è stato nulla da fare. I tentativi di rianimazione. Il malore si è manifestato poco dopo le 20. I presenti, appena si sono resi conto della gravità della situazione, hanno immediatamente allertato il 118 e, guidati telefonicamente da un operatore di Areu, hanno iniziato il massaggio cardiaco in attesa dell’arrivo dei sanitari. Nel giro di pochi minuti sono arrivati sul posto l'ambulanza della Croce Rossa Italiana e l'automedica, il cui personale ha avviato il protocollo di rianimazione avanzata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Parabiago, arresto cardiaco in palestra: 24enne muore nonostante il massaggio cardiaco

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