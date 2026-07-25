Lobotka permanenza o addio al Napoli? Arriva il suo annuncio

Stanislav Lobotka ha dichiarato di non voler pensare al suo contratto e di essere completamente focalizzato sul lavoro in corso. L’intervista a Sky Sport ha confermato che il centrocampista slovacco si sente soddisfatto della sua situazione attuale e si sta dedicando esclusivamente alla preparazione atletica senza discutere di eventuali cambiamenti contrattuali con il club.

Stanislav Lobotka rifiuta di pensare al contratto e conferma il suo impegno totale con il Napoli. Il centrocampista slovacco, intervistato a Sky Sport, ha dichiarato di essere felice della sua situazione e concentrato unicamente sulla preparazione atletica. Lobotka e Allegri: il feeling che convince. L’arrivo di Massimiliano Allegri ha portato una ventata di entusiasmo nello spogliatoio azzurro. Lobotka ha elogiato direttamente il tecnico, sottolineando come “La cosa che mi ha impressionato di Allegri è la voglia di giocare con la palla, durante gli allenamento è una cosa sempre positiva, poi sorride molto, porta una bella energia, è un piacere lavorare con lui”. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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