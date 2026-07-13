L'agente di Stanislav Lobotka ha dichiarato che l'ipotesi più probabile è la sua permanenza al Napoli. La squadra di Massimiliano Allegri si prepara a partire per il ritiro di Dimaro, previsto per venerdì prossimo. Lobotka è tra i giocatori confermati per la nuova stagione, secondo quanto comunicato dal suo rappresentante. Nessuna comunicazione ufficiale è ancora arrivata riguardo a eventuali trasferimenti o altre decisioni.

Il Napoli di Massimiliano Allegri è pronto ad iniziare la nuova stagione, visto che venerdì prossimo ci sarà il ritiro a Dimaro. Tra i suoi protagonisti ci sarà anche Stanislav Lobotka, così confermato dal suo stesso agente. Napoli, le dichiarazioni dell’agente di Lobotka. Branislav Jasurek, esattamentei a Sport.sk, ha infatti rilasciato queste dichiarazioni: “Attualmente ha un contratto di un anno con il Napoli, con un’opzione per un ulteriore anno, quindi l’ipotesi più probabile è che rimanga. Dovrebbe succedere qualcosa di veramente speciale perché lui lasci il Napoli. Non ho parlato con Massimiliano Allegri, ho parlato con il direttore sportivo e credo che tutti sappiano qual è la posizione di Stan Lobotka nel club. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Lobotka, l’agente: “Ipotesi più probabile è la sua permanenza al Napoli”

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