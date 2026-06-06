Il centrocampo del Napoli potrebbe cambiare radicalmente nelle prossime settimane. Secondo Alfredo Pedullà di Sportitalia, si valuta un addio inatteso di un giocatore chiave, mentre si continua a discutere di un possibile trasferimento di Lobotka alla Juventus. Non sono stati forniti dettagli sui tempi o sulle modalità, ma le trattative sono in corso e potrebbero portare a sviluppi importanti nel mercato.

Il centrocampo del Napoli è pronto a vivere una rivoluzione. A dare importantissimi aggiornamenti, Alfredo Pedullà di Sportitalia, che ha fornito dettagli inediti anche su un possibile addio a sorpresa. Lobotka resta: il pressing della Juve è una mossa fittizia. La Juventus continua a circondare Stanislav Lobotka di attenzioni, ma il suo trasferimento a Torino non accadrà. Il Napoli lo considera imprescindibile e non ha intenzione di cederlo, tantomeno a un club italiano. Secondo Pedullà, il pressing bianconero rappresenta una manovra di facciata priva di fondamento concreto. Gli azzurri hanno costruito il loro sistema di gioco attorno allo slovacco e non intendono smantellare questa struttura. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

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© Spazionapoli.it - Calciomercato Napoli, doppio annuncio di Pedullà: “Lobotka-Juve, ecco la verità. Si valuta un addio a sorpresa”

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