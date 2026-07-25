Dal ritiro del Napoli, il centrocampista ha dichiarato di sentirsi parte della squadra e di essere felice nel club. Ha aggiunto di considerare il Napoli come una seconda famiglia e di essere fiero di vestire questa maglia. Non ha espresso interesse a trasferirsi alla Juventus, sottolineando il suo attaccamento alla squadra partenopea. Le sue parole sono state rilasciate durante un'intervista a Sky Sport.

. Le dichiarazioni del centrocampista. Dal ritiro del Napoli, Stanislav Lobotka ha tracciato il bilancio dei primi giorni con Massimiliano Allegri ai microfoni di Sky Sport. Il centrocampista ha speso parole al miele per la piazza, allontando i rumors su un suo possibile trasferimento alla Juventus. Ultimissime Juve LIVE: le principali notizie di giornata Il regista slovacco ha commentato con sincerità l’avvio della preparazione fisica: « Nella prima partita non abbiamo giocato come volevamo, ma sappiamo che queste prime gare sono difficili, ci stiamo allenando duramente con doppie sedute ogni giorno e stiamo migliorando la nostra condizione in vista delle prossime ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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© Juventusnews24.com - Lobotka allontana la Juve: «Napoli è la mia seconda famiglia. Felice e fiero di questa squadra»

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