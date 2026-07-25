Lobotka ha detto che l’allenatore vuole concentrarsi molto sul possesso palla negli allenamenti. Ha sottolineato che questa attenzione alla gestione del pallone è stata una sorpresa. La sua intervista è stata trasmessa da Sky Sport, condotta da Massimo Ugolini. Il centrocampista del Stanislav ha commentato anche altri aspetti, ma questa particolare osservazione riguarda la strategia di allenamento dell’allenatore.

La versione di Lobotka. Sky Sport, con Massimo Ugolini, ha intervistato il centrocampista del Stanislav Lobotka. Ha parlato ovviamente di Allegri. “La cosa che mi ha colpito di più è che il mister vuole giocare molto con il pallone durante gli allenamenti. È sempre positivo, sorride continuamente e cerca di trasmetterci la sua energia. Davvero, è un piacere lavorare con lui.” Centrocampo a tre o a due? “Non fa differenza per me. Che si giochi con un centrocampo a tre o a due, il mio obiettivo è sempre dare il massimo e giocare per questa squadra. La cosa più importante è il modo in cui la squadra si esprime in campo.” Il tuo contratto. Come vivi questa situazione? “ Sono davvero felice qui a Napoli, sono qui da sette anni. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Lobotka: “Allegri? Mi ha colpito che vuole giocare molto con il pallone”

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